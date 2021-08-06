Após retorno, Zé Carlos analisa time do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro

Crédito: Jefferson Alves/Brusque FC

Com 24 pontos, em 6º na tabela e a seis pontos do líder Náutico na classificação geral da Série B, o Brusque luta pelo topo da tabela. O goleiro Zé Carlos, que está de volta ao time principal há seis partidas, faz uma análise do seu grupo que briga, primeiramente, para se manter na segunda divisão.

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- Antes, no banco, eu tinha a visão de quem assiste, crítico com algumas coisas, e claro, confiante em outras, agora, dentro de campo, vivendo a adrenalina de cada partida, vejo que o Marreco tem chances demais de conquistar o objetivo. É claro que o campeonato está só no começo, mas temos nosso propósito na série B, e é nele que trabalhamos diariamente, nos treinos e em cada jogo. - comentou o arqueiro.

BRUSQUE VAI SUBIR? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE BDos seis jogos disputados desde o retorno de Zé Carlos, o Brusque venceu três, empatou duas e foi derrotado em apenas uma partida, conquistando 11 pontos no total.

- Queremos manter o foco e conquistando pontos a cada jogo, não podemos nos descuidar e nem ceder para os nossos adversários. Como sempre digo, devemos manter os pezinhos no chão, porque tem muito campeonato para rolar. Comemoramos a cada conquista de pontos, é claro, mas que a humildade predomine no nosso grupo. - concluiu.