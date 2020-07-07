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futebol

Após retorno, ninguém fez mais gols em Portugal do que Douglas Tanque

Alvo de crescente cobiça, atacante do Paços de Ferreira tem vínculo até junho de 2021 e já poderia assinar pré-contrato em dezembro
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Publicado em 07 de Julho de 2020 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 16:12
Crédito: Douglas Tanque está fazendo sucesso em Portugal desde o retorno da paralisação (Divulgação
Desde a retomada do futebol em Portugal, há exatamente um mês, ninguém fez mais gols por lá do que o brasileiro Douglas Tanque, do Paços de Ferreira. Até mesmo graças à boa fase do atacante, o time, que antes da pandemia flertava com a zona do rebaixamento, deu um enorme salto na tabela e, a quatro rodadas do fim do Campeonato Português, tem sua permanência na elite praticamente garantida.
Nos seis jogos até aqui desde que a bola voltou a rolar em Portugal, Douglas Tanque marcou cinco gols, seguido de Paulinho (Braga), Mehdi Taremi (Rio Ave) e Jovane Cabral (Sporting), todos com quatro. Para se ter uma ideia, nesse período o Paços só não balançou mais as redes do que o líder Porto, o que fez com que a equipe pulasse da antepenúltima colocação para o 13º lugar, agora a sete pontos da zona do descenso.
Com os 11 gols marcados na temporada, sendo 10 pela Liga, Douglas Tanque chegou aos 25 com a camisa dos Castores e já é o quarto na lista dos maiores artilheiros da história do Paços, só atrás de Bruno Moreira (36), William (32) e Manuel José (27). Pela boa fase e grandes atuações, o atacante tem sido alvo de crescente cobiça. Por ter contrato até junho de 2021, já poderia assinar pré-contrato com outro clube a partir de dezembro. Sua cláusula de rescisão é de cinco milhões de euros (R$ 30 milhões).
- Essa parada acabou fazendo bem não só a mim, mas a toda equipe, que voltou com outra postura. Dos seis jogos, vencemos quatro e conseguimos sair da posição incômoda que nos encontrávamos. Só perdemos para o Sporting, numa partida em que jogamos bem e merecíamos pelo menos o empate, e para o líder Porto. Estou muito feliz pelos gols e por ajudar o time. Queremos aproveitar essa boa fase para subir ainda mais na tabela - disse Douglas Tanque.
O time volta a campo na sexta-feira, quando recebe o Braga no Estádio da Capital do Móvel, pela 31ª rodada. Nas últimas três rodadas, o Paços jogará contra Moreirense, Portimonense e Gil Vicente.

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