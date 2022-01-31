Após rescisão com Grêmio, Douglas Costa acerta com clube da MLS

Poucos dias após a rescisão com o Grêmio, o meia Douglas Costa já está de malas prontas para os Estados Unidos. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador de 31 anos acertou com o Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer, por empréstimo até junho deste ano. + Real Madrid chega em acordo pela contratação de Mbappé, diz jornal

Douglas Costa ainda tem contrato com a Juventus até junho de 2023, mas não faz parte dos planos do clube italiano neste momento. Em 2021, esteve emprestado ao Grêmio, mas não teve boas performances, marcou três gols em 28 jogos e caiu com o time gaúcho para a Série B.

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Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa foi comprado pelo Shakhtar Donetsk em 2010 e ficou seis anos no clube ucraniano antes de assinar com o Bayern de Munique. Após duas temporadas no clube alemão, acertou com a Juventus em 2017. Jogou emprestado pelo Bayern novamente há dois anos.