Após rescindir nos Emirados Árabes, Elton Arábia foca em definir futuro para 2021

O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que rescindiu recentemente com o Al Hamriyah, falou sobre os trabalhos intensos que têm feito nas últimas semanas. Segundo o jogador, seu desejo é se manter 100% para estar pronto quando acertar com um novo clube.
- Estou trabalhando muito nestas últimas semanas para estar 100% quando acertar com um novo clube. Venho me dedicando ao máximo para que isso aconteça. Tenho feito trabalhos diários, muitas vezes em dois turnos, para me manter bem fisicamente - disse.Segundo o atleta, sua meta é definir o futuro o quanto antes.
- Tenho um mercado grande ainda no Mundo Árabe, mas tenho o desejo, também, de voltar ao Brasil. Gostaria de jogar um Brasileiro novamente. Sinto falta disso também.