Após rescindir no Marítimo, Jean Cléber foca em definir futuro

Um dos principais destaques do Marítimo nas últimas épocas, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, que rescindiu com o clube português há algumas semanas e falou sobre o desejo de resolver o futuro nos próximos dias. Segundo ele, a meta é estar no Brasileiro este ano.- Algumas coisas estão surgindo e estou muito feliz por isso. É o reconhecimento do que fiz quando passei pelo futebol brasileiro. Agora é analisar as possibilidades para definir isso nos próximos dias - disse.
Ainda de acordo com o atleta, fisicamente ele tem feito um trabalho forte.
- Estou fazendo um trabalho físico intenso nos últimos dias. Tenho me dedicado ao máximo neste sentido. Quando definir um clube, estarei 100%.