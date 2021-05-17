Após rescindir no Marítimo, Jean Cléber foca em definir futuro

Um dos principais destaques do Marítimo nas últimas épocas, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, que rescindiu com o clube português há algumas semanas e falou sobre o desejo de resolver o futuro nos próximos dias. Segundo ele, a meta é estar no Brasileiro este ano.- Algumas coisas estão surgindo e estou muito feliz por isso. É o reconhecimento do que fiz quando passei pelo futebol brasileiro. Agora é analisar as possibilidades para definir isso nos próximos dias - disse.