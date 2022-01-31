Após rescindir contrato, Vitor Bueno se despede do São Paulo: 'Obrigado por tudo!'

Após rescindir seu contrato com o São Paulo, o meia Vitor Bueno, de 27 anos, se despediu do clube paulista em mensagem publicada em sua rede social. O jogador se refere ao clube como "gigante", um dos "maiores clubes do mundo".

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Vitor Bueno vestiu a camisa do Tricolor por três anos, em 120 partidas, e teve o seu melhor momento na quando chegou ao clube, junto do técnico Fernando Diniz. O vínculo do jogador se encerraria no final de 2023, e agora está livre para acertar com outro time.

"Um ciclo que se encerra, momentos incríveis vividos nesse gigante. Ter aprendido e vivenciado tudo isso me fez olhar pra trás e ver que tudo valeu a pena. Até mesmo os momentos mais difíceis, de incertezas, decepções, cobranças… tudo bem, eu já sabia de tudo isso antes de chegar…", escreveu o jogador.