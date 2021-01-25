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Após rescindir contrato com o Arsenal, Sokratis Papastathopoulos interessa ao Liverpool

Zagueiro grego está na mira de Klopp, que busca opções para o setor defensivo dos Reds...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 11:16

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 11:16

Crédito: Divulgação/Arsenal
Poucos dias após rescindir seu contrato com o Arsenal, Sokratis Papastathopoulos pode ter um novo clube. De acordo com o "The Athletic", o Liverpool estuda nomes para o setor defensivo e pode avançar pelo zagueiro grego, que chegaria a custo zero.
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Sem Virgil van Dijk e Joe Gomez, ambos lesionados, Jürgen Klopp está tendo que utilizar Fabinho e o jovem Rhys Williams na zaga. A falta de opções faz com que o treinador alemão busque contratações no setor.Sokratis rescindiu seu contrato com o Arsenal no dia 20 de janeiro de 2021. Ele estava no clube inglês desde 2018, quando chegou do Borussia Dortmund, numa transferência de 16 milhões de euros. Pelos Gunners, o grego atuou em 69 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências.

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