Após rescindir contrato com o Arsenal, Sokratis Papastathopoulos interessa ao Liverpool

Poucos dias após rescindir seu contrato com o Arsenal, Sokratis Papastathopoulos pode ter um novo clube. De acordo com o "The Athletic", o Liverpool estuda nomes para o setor defensivo e pode avançar pelo zagueiro grego, que chegaria a custo zero.

Sem Virgil van Dijk e Joe Gomez, ambos lesionados, Jürgen Klopp está tendo que utilizar Fabinho e o jovem Rhys Williams na zaga. A falta de opções faz com que o treinador alemão busque contratações no setor.Sokratis rescindiu seu contrato com o Arsenal no dia 20 de janeiro de 2021. Ele estava no clube inglês desde 2018, quando chegou do Borussia Dortmund, numa transferência de 16 milhões de euros. Pelos Gunners, o grego atuou em 69 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências.