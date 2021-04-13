Após rescindir com o Vitória, Walter pode jogar Paulistão pelo São Caetano

O atacante Walter, que rescindiu o seu contrato com o Vitória nesta terça-feira (13), menos de dois meses após a sua chegada ao Leão,alegando questões pessoais, pode pintar na Série A1 do Campeonato Paulista. O nome do jogador é ventilado no São Caetano, que conversa com o estafe do atleta através de um intermediário. A iniciativa começou pouco tempo após a saída do jogador ser oficializada pelo clube baiano. Rodrigo Sodré, que é agente de atletas e próximo da diretoria do Azulão, fez a intermediação, e o nome foi levado a Comissão Técnica do clube.

Conforme apurado pelo LANCE!, tanto Walter, quanto o técnico do São Caetano, Wilson Júnior, se animaram com a possibilidade de contratação.

Ainda assim, a equipe do ABC Paulista ainda não oficializou o interesse no atacante com passagens por grandes equipes como Fluminense, Internacional, Athletico-PR, Goiás, Cruzeiro, Porto (POR), entre outras, algo que pode acontecer ainda essa semana.

A chegada de Walter pode ser um grande estímulo de recuperação para o Azulão, que em cinco jogos ainda não venceu neste Paulistão, com quatro derrotas e um empate. No último sábado (10), a equipe foi goleada por 5 a 1 para o São Paulo, no Morumbi, em jogo adiado da 11ª rodada do Estadual.