Após rescindir com clube do Qatar, Mandzukic entra na mira de Milan e Manchester United

Aos 34 anos, o atacante Mario Mandzukic pode voltar a jogar por um grande clube do Velho Continente. O croata, que recentemente rescindiu o contrato com o Al-Duhail, do Qatar, clube que está próximo de acertar com Dudu, do Palmeiras, entrou na mira do Manchester United e do Milan, de acordo com o jornal "The Sun".
Como não tem vínculo com nenhum clube, Mandzukic é agente livre e pode assinar com qualquer equipe sem custos. O centroavante deixou a Juventus em janeiro, onde atuou por quatro anos, para acertar com o clube do Oriente Médio, mas atuou apenas sete vezes.
O vice-campeão mundial em 2018 pela Croácia já esteve na mira do Manchester United e quase defendeu os Diabos Vermelhos quando deixou a Velha Senhora. Na ocasião, a equipe inglesa assinou com o nigeriano Odion Ighalo.
O Milan, que também está na disputa, vê no jogador a possibilidade de substituir o atacante Zlatan Ibrahimovic. O sueco tem contrato somente até o fim da temporada e, provavelmente, não seguirá no clube rubro-negro.