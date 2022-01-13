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Após repercussão negativa, São Paulo esfria negociações com Lucas Ribeiro

Críticas da torcida com relação à vídeo íntimo do jogador em 2018 pesaram nas conversas...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 16:32

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 16:32

O São Paulo esfriou as negociações com o zagueiro Lucas Ribeiro, do Hoffenheim-ALE, mas que disputou a última temporada pelo Internacional. O motivo, conforme apurado pelo LANCE!, foi a repercussão negativa da torcida por conta de um vídeo íntimo do jogador postado em 2018. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
O atleta de 22 anos chegaria ao Tricolor Paulista por empréstimo com opção de compra ao fim do contrato. Entretanto a torcida do Tricolor Paulista foi as redes sociais pedindo para que o clube desistisse da contratação do atleta.
Segundo informações na época dadas pelo UOL, o jogador teria apagado o vídeo em seguida e pedido desculpas, mas foi processado pela família da jovem. Em 2019, ainda de acordo com a reportagem do UOL, um acordo havia sido encaminhado entre as partes envolvidas no processo, mas sua transferência para o futebol alemão arrastou o caso. O São Paulo vem reforçando a equipe para a próxima temporada. O time já anunciou cinco reforços: o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha, os meias Alisson e Patrick e o meia-atacante Nikão.
Crédito: SâoPauloesfriouconversasparacontratarLucasRibeiro(Divulgação/Internacional

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