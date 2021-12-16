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Após renovar com o Confiança, Willians Santana fala sobre momento especial na carreira

Meia-atacante vive bom momento no Dragão...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 16:43

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 16:43

Titular do Confiança nesta temporada, o meia-atacante Willians Santana falou sobre o ano que teve com o clube em 2021. Segundo o jogador, com passagens pelo Vitória, Bahia, Palmeiras e Fluminense, esse ano foi especial para ele dentro de campo.+ Homem-Aranha no futebol? Jogadores viram grandes super-heróis em montagens
- Foi uma temporada muito importante para mim dentro de campo. Pude atuar em alto nível e com intensidade máxima o tempo inteiro. Estou feliz por tudo que fiz com a camisa do clube nesta temporada. Estou vivendo uma fase muito especial - disse.
Segundo Santana, seu desejo após renovar o contrato é voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro com o Confiança.
VEJA TABELA COM OS PRIMEIROS JOGOS DO CAMPEONATO SERGIPANO 2022
- Estou muito feliz por ter renovado com o clube. É um clube que criei uma identificação grande e que quero ajudar a colocá-lo na Série B novamente. Estou muito motivado para a próxima temporada - concluiu.
Crédito: WilliansSantanaemaçãopeloDragãodoBairro(Foto:Divulgação/Confiança

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