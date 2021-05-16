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futebol

Após renovar com o Buriram, Samuel foca em grande ano na Tailândia

Ex-jogador do Fluminense, atacante brasileiro é a esperança de gols da equipe tailandesa...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 19:48

LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 19:48
Crédito: Divulgação/Buriram United
Em alta com a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, que renovou seu contrato com o clube tailandês, falou sobre a expectativa para fazer um grande ano no país asiático. Para ele, esta temporada que se iniciará tem tudo para ser ainda melhor.
+ Veja a tabela da Champions League- Cheguei ao Buriram no meio da última temporada. Iniciar a temporada com o grupo será muito importante para mim. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com todos para melhorar ainda mais meus números no clube - disse.
+ Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
Ex-jogador do Fluminense, o atacante brasileiro revelou falou também sobre a motivação do elenco para a próxima temporada.
- Vamos lutar muito para fazer um grande ano e para que as coisas aconteçam como estamos planejando. O grupo está muito motivado e confiante para isso.

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