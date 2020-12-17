Após recuperação acelerada de lesão, Figueirense procura Sanchez por renovação

Crédito: Patrick Floriani/FFC

O lateral-esquerdo Sanchez e seu processo surpreendentemente rápido de recuperação no que diz respeito a lesão muscular de inflamação no adutor e reto abdominal acabaram criando uma situação incômoda e até mesmo inusitada no Figueirense.

Isso porque clube e atleta conversavam sobre o prolongamento do acordo com validade até 31 de dezembro quando o jogador acabou se machucando no meio do mês de outubro. Diante das conversas terem diminuído e a incerteza de qual seria o tempo necessário de reabilitação, o Figueira decidiu retirar a inscrição de Sanchez da Série B, possivelmente, para ter direito a uma reposição.

Todavia, no fim do mês de novembro, o atleta de 25 anos de idade de idade já se colocou a disposição, algo que deixou tanto atleta como staff incomodados com a atitude tomada pelo Furacão do Estreito.