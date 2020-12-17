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Após recuperação acelerada de lesão, Figueirense procura Sanchez por renovação

Clube chegou a retirar inscrição do atleta da Série B, fazendo com que o lateral-esquerdo só possa atuar novamente, caso as partes acertem um novo acordo, em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 13:44

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 13:44

Crédito: Patrick Floriani/FFC
O lateral-esquerdo Sanchez e seu processo surpreendentemente rápido de recuperação no que diz respeito a lesão muscular de inflamação no adutor e reto abdominal acabaram criando uma situação incômoda e até mesmo inusitada no Figueirense.
Isso porque clube e atleta conversavam sobre o prolongamento do acordo com validade até 31 de dezembro quando o jogador acabou se machucando no meio do mês de outubro. Diante das conversas terem diminuído e a incerteza de qual seria o tempo necessário de reabilitação, o Figueira decidiu retirar a inscrição de Sanchez da Série B, possivelmente, para ter direito a uma reposição.
Todavia, no fim do mês de novembro, o atleta de 25 anos de idade de idade já se colocou a disposição, algo que deixou tanto atleta como staff incomodados com a atitude tomada pelo Furacão do Estreito.
Fato é que, em 2020, Sanchez não poderá mais ajudar a equipe de Florianópolis na luta contra o rebaixamento na Série B e tampouco se transferir para outros clubes do Brasil ou Europa, locais onde a janela de transferências ainda está fechada. Ou seja, mesmo em caso de continuidade no Figueira, ele só jogará à partir do estadual de 2021.

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