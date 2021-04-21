Após rebaixamento, torcida do Schalke 04 arma emboscada contra jogadores e comissão técnica

Após serem rebaixados para a segunda divisão alemã, jogadores e comissão técnica do Schalke 04 foram recebidos em Gelsenkirchen sob protestos nada pacíficos. Um grupo de cerca de 600 torcedores armou uma emboscada para tentar agredir os atletas e funcionários. Alguns carros foram destruídos Os jogadores foram recebidos com ovos. As autoridades locais evitaram maiores agressões aos atletas. A polícia afirmou que as investigações já foram abertas.O Schalke 04 divulgou uma nota oficial condenando os atos: "O clube nunca aceitará se a integridade física de seus jogadores e funcionários for ameaçada. Isso é exatamente o que aconteceu ontem à noite por meio de ações individuais".