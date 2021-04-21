Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após rebaixamento, torcida do Schalke 04 arma emboscada contra jogadores e comissão técnica
futebol

Após rebaixamento, torcida do Schalke 04 arma emboscada contra jogadores e comissão técnica

Protestos nada pacíficos contaram com cerca de 600 torcedores, que deixaram carros destruídos e incluiu pirotecnia...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 12:40
Crédito: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP
Após serem rebaixados para a segunda divisão alemã, jogadores e comissão técnica do Schalke 04 foram recebidos em Gelsenkirchen sob protestos nada pacíficos. Um grupo de cerca de 600 torcedores armou uma emboscada para tentar agredir os atletas e funcionários. Alguns carros foram destruídos Os jogadores foram recebidos com ovos. As autoridades locais evitaram maiores agressões aos atletas. A polícia afirmou que as investigações já foram abertas.O Schalke 04 divulgou uma nota oficial condenando os atos: "O clube nunca aceitará se a integridade física de seus jogadores e funcionários for ameaçada. Isso é exatamente o que aconteceu ontem à noite por meio de ações individuais".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados