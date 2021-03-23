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Após racismo sofrido por Fred, Bruno Fernandes sai em defesa do brasileiro: 'Espalhem o amor'

Meio-campista foi alvo de ataques após a atuação ruim contra o Leicester, que acabou causando a eliminação do Manchester United na Copa da Inglaterra...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 11:50
Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
Após os ataques racistas sofridos por Fred, o português Bruno Fernandes saiu em defesa do brasileiro. Em seu Twitter, o camisa 18 do Manchester United repostou a publicação do ex-jogador do Shakhtar Donetsk e pediu para espalharmos o amor.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
"Somos todos humanos. Espalhem o amor, não o ódio", escreveu Bruno Fernandes.RELEMBRE O CASOFred teve uma atuação ruim na derrota sofrida pelo Manchester United contra o Leicester, que causou a eliminação dos Red Devils da Copa da Inglaterra. Após a partida, o brasileiro recebeu diversos comentários racistas e de ódio nas suas redes sociais.
Em seu Twitter, Fred postou uma foto pedindo o fim do racismo e escreveu: "Comentários nas redes sociais cheios de ódio e, acima de tudo, racismo: não podemos alimentar essa cultura. Não podemos aceitar isso. Temos que lutar sempre. Somos maiores e melhores do que isso. O suficiente!".

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