Após racismo sofrido por Fred, Bruno Fernandes sai em defesa do brasileiro: 'Espalhem o amor'

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP

Após os ataques racistas sofridos por Fred, o português Bruno Fernandes saiu em defesa do brasileiro. Em seu Twitter, o camisa 18 do Manchester United repostou a publicação do ex-jogador do Shakhtar Donetsk e pediu para espalharmos o amor.

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"Somos todos humanos. Espalhem o amor, não o ódio", escreveu Bruno Fernandes.RELEMBRE O CASOFred teve uma atuação ruim na derrota sofrida pelo Manchester United contra o Leicester, que causou a eliminação dos Red Devils da Copa da Inglaterra. Após a partida, o brasileiro recebeu diversos comentários racistas e de ódio nas suas redes sociais.