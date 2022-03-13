Após queda na Champions, PSG vence o lanterna Bordeaux no Francês sob vaias da torcida a Neymar e Messi

Após ser eliminado na Champions League no meio de semana, o PSG voltou a campo neste domingo pelo Campeonato Francês e o time de Mauricio Pochettino venceu o lanterna Bordeaux por 3 a 0, sob vaias, no Parque dos Príncipes. Mbappé, Neymar e Paredes marcaram os gols parisienses.VAIASA torcida do Paris Saint-Germain, que já havia prometido não dar sossego aos jogadores, foi ao Parque dos Príncipes e vaiou parte dos atletas do time da capital. Os principais alvos dos fãs foram Neymar e Messi, que receberam vaias a todo instante em que tocavam na bola.

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SEMPRE ELENo primeiro tempo, o PSG conseguiu abrir o placar com Mbappé, um dos poucos poupados pelas vaias do torcedor. Aos 24 minutos, Messi achou bonito passe para Wijnaldum, que tocou de primeira para o camisa 7. Dentro da área, o astro parisiense só teve o trabalho de mandar para as redes.

GOL BRASILEIROO brasileiro Neymar fez o segundo do PSG na etapa final, aos sete minutos. Hakimi recebeu em profundidade e tocou para o camisa 10 escorar para o gol dentro da área. A reação da torcida, porém, não foi das melhores. Enquanto uns festejavam, outros vaiavam o ex-Barcelona.

COM CATEGORIAAos 16 minutos, Paredes marcou um golaço, o terceiro do PSG no Parque dos Príncipes. Messi recebeu dentro da área e buscou Mbappé, que finalizou em cima da defesa. Na sobra, o volante argentino dominou, deixou dois marcadores no chão e bateu com estilo para ampliar.

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SEQUÊNCIA​Paris Saint-Germain e Bordeaux voltam a campo no próximo domingo, mais uma vez pelo Campeonato Francês. O PSG encara o Monaco, fora de casa, enquanto o Bordeaux tem compromisso com o Montpellier, em seu estádio.