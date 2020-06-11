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futebol

Após quebrar regras do protocolo, Semedo fica sem treinar no Barça

Jogador português foi flagrado em festa com cerca de 20 pessoas nos últimos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2020 às 12:00

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 12:00

Crédito: AFP
Flagrado em uma festa com cerca de 20 pessoas nos últimos dias, o lateral-direito do Barcelona Nelson Semedo não participou do treino da equipe, por quebrar regras de protocolo estabelecidas pela liga espanhola. A ausência nas atividades foi determinado pela La Liga em caso de descumprimento de regras.
O Barcelona informou pelas redes sociais que todos os jogadores disponíveis da equipe principal estavam participando das atividades, com exceção do português. O jogador pode ficar de fora da volta do clube blaugrana ao Campeonato Espanhol.
- Sessão de treinamento com os jogadores disponíveis da primeira equipe. Nelson Semedo não treinou de acordo com o protocolo estabelecido pela La Liga - informou o Barcelona pelo Twitter.
O clube catalão entra em campo no próximo sábado, contra o Mallorca, fora de casa. O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol, com 58 pontos.Training session with available first team players. N. Semedo did not train as per protocol established by La Liga. pic.twitter.com/Fl3iaLODFu— FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) June 11, 2020 E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!Silvio Berlusconi sonha em levar Kaká, Ibrahimovic e Balotelli a time da segunda divisão italianaPresidente do Sevilla diz que futebol só voltará 100% quando torcedores puderem ir aos estádiosCopa Sérvia: com 25 mil torcedores apoiando, Partizan vence e vai à final E MAIS:

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