Após quebrar regras do protocolo, Semedo fica sem treinar no Barça

Flagrado em uma festa com cerca de 20 pessoas nos últimos dias, o lateral-direito do Barcelona Nelson Semedo não participou do treino da equipe, por quebrar regras de protocolo estabelecidas pela liga espanhola. A ausência nas atividades foi determinado pela La Liga em caso de descumprimento de regras.
O Barcelona informou pelas redes sociais que todos os jogadores disponíveis da equipe principal estavam participando das atividades, com exceção do português. O jogador pode ficar de fora da volta do clube blaugrana ao Campeonato Espanhol.
- Sessão de treinamento com os jogadores disponíveis da primeira equipe. Nelson Semedo não treinou de acordo com o protocolo estabelecido pela La Liga - informou o Barcelona pelo Twitter.
O clube catalão entra em campo no próximo sábado, contra o Mallorca, fora de casa. O Barcelona é o líder do Campeonato Espanhol, com 58 pontos.Training session with available first team players. N. Semedo did not train as per protocol established by La Liga. pic.twitter.com/Fl3iaLODFu— FC Barcelona (from ?) (@FCBarcelona) June 11, 2020 E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!Silvio Berlusconi sonha em levar Kaká, Ibrahimovic e Balotelli a time da segunda divisão italianaPresidente do Sevilla diz que futebol só voltará 100% quando torcedores puderem ir aos estádiosCopa Sérvia: com 25 mil torcedores apoiando, Partizan vence e vai à final E MAIS: