Após quebrar regras do protocolo, Semedo fica sem treinar no Barça

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Flagrado em uma festa com cerca de 20 pessoas nos últimos dias, o lateral-direito do Barcelona Nelson Semedo não participou do treino da equipe, por quebrar regras de protocolo estabelecidas pela liga espanhola. A ausência nas atividades foi determinado pela La Liga em caso de descumprimento de regras.

O Barcelona informou pelas redes sociais que todos os jogadores disponíveis da equipe principal estavam participando das atividades, com exceção do português. O jogador pode ficar de fora da volta do clube blaugrana ao Campeonato Espanhol.

- Sessão de treinamento com os jogadores disponíveis da primeira equipe. Nelson Semedo não treinou de acordo com o protocolo estabelecido pela La Liga - informou o Barcelona pelo Twitter.