Após quebra de recorde, Fortaleza quer terminar primeiro turno do Brasileirão dentro do G-4

Crédito: Equipe está em 3° lugar com 33 pontos (Leonardo Moreira/FortalezaEC

Na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza empatou com o Cuiabá, em casa, por 0 a 0. Apesar do resultado não ter sido muito comemorado pelos torcedores, ao menos garantiu ao Leão do Pici a melhor campanha de um clube nordestino no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos, superando a do Vitória, em 2008. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDesde o início da competição nacional, o Fortaleza tem sido um dos principais destaques e esteve entre os quatro melhores em 16 rodadas. Além disso, a equipe fechou o primeiro turno invicta dentro de casa, tendo o segundo melhor retrospecto como mandante, com seis vitórias e três empates, perdendo apenas para o Palmeiras.

Para Marcelo Paz, mandatário do Leão, os resultados atingidos nesta temporada até o momento são fruto de uma gestão feita de forma responsável e sem fugir do limite financeiro:

- Pelo investimentos que fizemos, estar no G4 mostra que estamos no caminho certo. Temos muita humildade, sabemos que o campeonato é difícil e agradecemos aos torcedores que continuam nos apoiando mesmo durante a pandemia.

Um dos grandes responsáveis pelo Fortaleza ser um time difícil de ser batido é o técnico Juan Pablo Vojvoda. Assim que chegou ao clube cearense, no início de maio para iniciar o projeto na Série A, o argentino implementou seu estilo de jogo e mudou completamente a maneira da equipe jogar, conseguindo, em pouco tempo, formar um time extremamente competitivo.

O mandatário do tricolor explica que o sucesso do treinador não é por acaso:

- Nós estávamos buscando um perfil e não tínhamos traçado um nome. O Vojvoda fez bons trabalhos com equipes parecidas com o Fortaleza, apresentou um bom futebol com pouco investimento. A comissão técnica se adaptou a cidade, temos um ótimo relacionamento e estamos muito satisfeitos com os resultados.

Além do bom desempenho no Brasileirão, o Fortaleza segue vivo na Copa do Brasil e vai decidir a partida de volta das quartas de finais, contra o São Paulo, no Castelão. Na partida de ida, a equipe buscou o empate no Morumbi, após estar perdendo por 2 a 0. Só neste torneio, a equipe já garantiu R$ 9,9 milhões em premiação, quantia significativa para a sequência da temporada.

- O torneio é referência pelos seus valores de premiação em cada fase, e, atualmente, qualquer agremiação precisa de entrada no caixa. Mas, mesmo com a importância significativa nas premiações, ela é ainda secundária em relação a importância desportiva, porque o que o clube busca é cada vez mais se consolidar no cenário competitivo nacional - concluiu Marcelo Paz