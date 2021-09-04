Após quatro anos, Alex Alves retorna ao comando do Nacional

O Nacional iniciou o planejamento visando a disputa da Série A3 do Paulistão de 2022, e, por meio do CEO Paulo Tognasini, anunciou o retorno do técnico Alex Alves ao clube. O novo treinador, inclusive, já teve passagem pelo Naça em 2017 e levou a equipe às quartas de final da Copa Paulista.
Alex Alves volta ao Nacional para encabeçar o projeto que visa o acesso para a A2. Esse objetivo, vale lembrar, ficou muito próximo em 2021, mas não se concretizou por apenas um gol.
> Veja os clubes com as maiores receitas e dívidas do futebol brasileiro- O Alex volta ao clube com esse propósito, esse acesso tão desejado. Estamos trazendo ele de volta por se tratar de um treinador que tem muita qualidade, conhece o clube e conhece a competição que vamos disputar. É um treinador moderno e que demonstra a ambição do Nacional para voltar aos dias de glória - disse o CEO.
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Nos próximos dias, o Nacional também anunciará o novo organograma do clube. Os novos diretores e atletas serão apresentados à torcida para a disputa da Série A3. A ideia de trabalho será baseada em atletas da própria divisão, que conheçam o clube e a competição.