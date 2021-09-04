Após quatro anos, Alex Alves retorna ao comando do Nacional

Crédito: Divulgação/Nacional

O Nacional iniciou o planejamento visando a disputa da Série A3 do Paulistão de 2022, e, por meio do CEO Paulo Tognasini, anunciou o retorno do técnico Alex Alves ao clube. O novo treinador, inclusive, já teve passagem pelo Naça em 2017 e levou a equipe às quartas de final da Copa Paulista.

Alex Alves volta ao Nacional para encabeçar o projeto que visa o acesso para a A2. Esse objetivo, vale lembrar, ficou muito próximo em 2021, mas não se concretizou por apenas um gol.

> Veja os clubes com as maiores receitas e dívidas do futebol brasileiro- O Alex volta ao clube com esse propósito, esse acesso tão desejado. Estamos trazendo ele de volta por se tratar de um treinador que tem muita qualidade, conhece o clube e conhece a competição que vamos disputar. É um treinador moderno e que demonstra a ambição do Nacional para voltar aos dias de glória - disse o CEO.

> Veja a tabela do Brasileirão