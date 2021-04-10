Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após quase um mês, São Paulo volta buscando colocar treinos em prática

Tricolor não joga uma partida oficial desde o dia 13 de março e retorna querendo mostrar ao torcedor que período de treinamento evoluiu a equipe...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 08:00
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo está de volta aos campos. Após quase um mês de paralisação do Campeonato Paulista, o Tricolor retorna diante do São Caetano, neste sábado, às 20h, no Morumbi. A última partida da equipe foi em 13 de março, na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
Durante esse período sem jogos, a comissão técnica de Hernán Crespo trabalhou bastante, com treinos em quase todos os dias, a fim de passar melhor o estilo de jogo e as táticas que pretende implementar na equipe do Morumbi.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Para suprir a falta de ritmo de jogo, era comum ter jogos-treinos contra as equipes sub-20 e sub-17. Os jovens eram chamados no CT da Barra Funda para completar os treinamentos do elenco profissional e também serem observados pela comissão técnica em uma possível chance no profissional, principalmente em um calendário repleto de jogos. Além disso, o elenco do Tricolor teve muitas novidades. Saíram atletas como o volante Tchê Tchê e os atacantes Toró e Tréllez. Para suprir as saídas, a diretoria trouxe seis novos nomes. O zagueiro Miranda, o lateral Orejuela, o volante Willia, o meia Benítez e o atacante Eder. Bruno Rodrigues, outro recém-contratado, chegou antes para o elenco e já estreou.
A maratona de jogos também preocupa a equipe. São quatro partidas em oito dias, o que pode desgastar rapidamente os atletas. Para isso, um rodízio deve acontecer num calendário tão apertado. Resta saber como será a volta do São Paulo aos gramados. Uma coisa é certa. A torcida está com saudades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados