Após quase um mês, São Paulo volta buscando colocar treinos em prática

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo está de volta aos campos. Após quase um mês de paralisação do Campeonato Paulista, o Tricolor retorna diante do São Caetano, neste sábado, às 20h, no Morumbi. A última partida da equipe foi em 13 de março, na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino.

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Durante esse período sem jogos, a comissão técnica de Hernán Crespo trabalhou bastante, com treinos em quase todos os dias, a fim de passar melhor o estilo de jogo e as táticas que pretende implementar na equipe do Morumbi.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Para suprir a falta de ritmo de jogo, era comum ter jogos-treinos contra as equipes sub-20 e sub-17. Os jovens eram chamados no CT da Barra Funda para completar os treinamentos do elenco profissional e também serem observados pela comissão técnica em uma possível chance no profissional, principalmente em um calendário repleto de jogos. Além disso, o elenco do Tricolor teve muitas novidades. Saíram atletas como o volante Tchê Tchê e os atacantes Toró e Tréllez. Para suprir as saídas, a diretoria trouxe seis novos nomes. O zagueiro Miranda, o lateral Orejuela, o volante Willia, o meia Benítez e o atacante Eder. Bruno Rodrigues, outro recém-contratado, chegou antes para o elenco e já estreou.