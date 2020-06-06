Após quase três meses, Juventus volta a treinar em seu estádio

Após quase três meses (exatos 89 dias), a Juventus voltou ao seu estádio (Allianz) no fim da tarde desta sexta-feira, para um treino e um coletivo que durou dois tempos de 30 minutos, com os times mesclando titulares e reservas e que terminou 0 a 0. Os desfalques neste primeiro trabalho foram apenas Higuaín, Chiellini e Demiral, poupados.

A Juventus fará a sua primeira partida após a interrupção do futebol na Itália por causa do isolamento social para evitar a propagação da Covid-19 - no próximo dia 12, quando receberá o Milan pela semifinal da Copa da Itália. Este jogo será o primeiro do retorno do futebol no país. Na ida, em Milão, 1 a 1. A outra semifinal ocorre no dia seguinte, entre Napoli e Inter (na Ida, em Milão, Napoli 1 a 0).E MAIS:Paquetá pode ser titular no Milan em jogo pela Copa da ItáliaCOLUNA DE VÍDEO: 'Fred é uma baita contratação'DIÁRIO L! DA COPA DE 70: a dramática vitória sobre a InglaterraAs maiores torcidas dos principais países do futebol europeuA evolução das maiores torcidas do Brasil entre 1998 e 2020As atrações esportivas que vão rolar na TV neste fim de semana E MAIS: