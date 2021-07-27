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Após quase duas décadas, Diogo Fernandes não é mais coordenador de futebol no Avaí

A informação sobre pedido de demissão que veio do próprio profissional foi publicada através dos canais oficiais do clube...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 16:57
Crédito: Dirigente estava no clube desde 2004 (André Palma Ribeiro/Avaí F.C.
Profissional de longa data no Avaí, o coordenador de futebol Diogo Fernandes teve sua saída do clube comunicada oficialmente através de nota no site avaiano em movimentação que teria partido do próprio profissional.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEstando no clube desde 2004, Diogo esteve no cargo durante a gestão de três presidentes distintos, elemento esse que não passou despercebido em suas palavras com profundo tom de agradecimento ao Avaí:
- Sou muito grato ao Avaí pela oportunidade que me deu. Não só oportunidade, mas confiança desde as épocas dos presidentes Zunino e Nilton e por último do presidente Battistotti. Tudo que eu tenho hoje sou grato ao Avaí. E a maneira para retribuir foi me dedicar ao máximo. Abri mão de muitas coisas para fazer o meu trabalho, a distância da família, do nascimento e crescimento do meu filho Pedro Henrique. Não me arrependo de nada. Tudo que eu pude fazer foi muito pouco diante do que o Avaí fez por mim.
- Este é o meu sentimento hoje. Sou muito grato, não vou cansar de repetir isso. O Avaí me formou, me deu oportunidade, me projetou. Saio com o sentimento de que dei o meu melhor e por tudo que fiz ainda não foi suficiente para retribuir ao que o clube me deu - acrescentou o agora ex-dirigente Azzurra.
Em meio a transição na coordenação de futebol, o Avaí se prepara para encarar o Remo, na próxima quarta-feira (28) às 19h, na Ressacada, em compromisso atrasado que vale pela 5ª Rodada da Série B do Brasileirão.

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