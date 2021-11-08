Após quase dois meses, Shaylon volta a ser utilizado no São Paulo

O meia Shaylon voltou a ser utilizado no São Paulo após quase dois meses ficando no banco de reservas. Rogério Ceni colocou o jogador no intervalo da derrota contra o Bahia, substituindo o lateral Orejuela. A última vez que o camisa 19 tinha entrado em campo foi dia 19 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, também no Brasileirão. Na partida, o meia foi participativo, dando 23 passes, sendo 22 certos e um errado. Com a função de tentar melhorar a armação do time, Shaylon fez um lançamento certo e ficou 92 segundos com a bola no pé no tempo em que ficou em campo.
O lance de maior perigo de Shaylon aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo. Ele recebeu a bola dentro da área e bateu colocado, buscando o ângulo de Danilo Fernandes. A bola passou perto da meta do Bahia, mas foi para fora.
Agora, Shaylon tenta uma sequência de jogos pelo São Paulo. A última vez que ele jogou mais de duas partidas consecutivas foi em maio desse ano, quando jogou cinco consecutivas, contra Sporting Cristal (PER), Fluminense, 4 de Julho-PI, Fluminense e novamente o 4 de Julho-PI. Ele foi titular em três desses jogos.
VEJA OS NÚMEROS DE SHAYLON NA DERROTA DO SÃO PAULO SEGUNDO O 'FOOTSTATS'Finalizações: 1 (1 errada)Passes: 22 (1 errado) Desarmes: 3Cruzamentos: 1 (1 errado)Lançamentos: 1 (1 certo)Faltas cometidas: 2Faltas sofridas: 0Impedimentos: 0Perda da posse de bola: 0