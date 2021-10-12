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futebol

Após quase dois meses, Rojas volta a ser utilizado no São Paulo

Atacante esteve afastado do time por conta de dores musculares. Após trabalho de recondicionamento físico, foi relacionado contra o Cuiabá e participou da partida...
LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 13:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 13:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O empate sem gols do São Paulo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, marcou a volta do atacante Rojas, que não atuava desde a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, no dia 22 de agosto. O equatoriano entrou aos 19 minutos do segundo tempo, na vaga de Gabriel Sara. Com quase dois meses parado por conta de dores musculares e aprimorando a forma física, o equatoriano sentiu o ritmo de jogo. A principal chance dele foi aos 25 do segundo tempo, quando Welington fez bom cruzamento e achou o equatoriano. Porém, Rojas errou o tempo de bola e cabeceou na própria mão.
No entanto, o atacante foi participativo e tentou algumas arrancadas ofensivas. Rojas deu oito passes, sendo sete certos, e cometeu uma falta. Além disso, deu dois cruzamentos, sendo um certo.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Após um bom Campeonato Paulista e a renovação de seu contrato até o final da temporada, Rojas acabou caindo de rendimento. No Brasileiro, fez 14 jogos, sem nenhum gol marcado.
Ele vem lutando para conseguir seu espaço após a chegada do atacante argentino Calleri e do volante uruguaio Gabriel, que acirraram ainda mais a disputa entre os estrangeiros a serem relacionados.

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