Após quase dois anos sem competições oficiais, Sub-15 do São Paulo estreia no Paulista

Crédito: Maria Matoso/Athletico

O time sub-15 do São Paulo vai voltar aos gramados depois de dois anos. O confronto será neste sábado, às 9h, contra o Ituano, no CT Doutor Novelli Junior, em Itu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da categoria. Por conta da pandemia de Covid-19, o elenco sub-15 do Tricolor ficou longe das competições oficiais e vinha treinando em casa através de chamadas de vídeo. Há cerca de dois meses e meio, os atletas já treinam em Cotia.

- A expectativa é enorme. Ficamos muito tempo parado, muitos dias de ansiedade, com os meninos treinando em casa. O período de treinamentos em Cotia fez com que criasse uma expectativa boa para um time que vem se preparando bem para a competição - disse o técnico Lucas Macorin.

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO time tentará manter a campanha de 2019, quando atuou em 43 jogos, sendo 31 vitórias, seis empates e seis derrotas. Foram 124 gols marcados e 34 sofridos. No Paulista da categoria, foram 28 jogos, sendo 26 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O clube foi semifinalista.