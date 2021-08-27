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Após quase dois anos sem competições oficiais, Sub-15 do São Paulo estreia no Paulista

Equipe de base do Tricolor enfrenta o Ituano pela primeira rodada do campeonato estadual. Time não faz um jogo oficial desde o dia 9 de novembro de 2019
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LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 17:00

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:00

Crédito: Maria Matoso/Athletico
O time sub-15 do São Paulo vai voltar aos gramados depois de dois anos. O confronto será neste sábado, às 9h, contra o Ituano, no CT Doutor Novelli Junior, em Itu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da categoria. Por conta da pandemia de Covid-19, o elenco sub-15 do Tricolor ficou longe das competições oficiais e vinha treinando em casa através de chamadas de vídeo. Há cerca de dois meses e meio, os atletas já treinam em Cotia.
- A expectativa é enorme. Ficamos muito tempo parado, muitos dias de ansiedade, com os meninos treinando em casa. O período de treinamentos em Cotia fez com que criasse uma expectativa boa para um time que vem se preparando bem para a competição - disse o técnico Lucas Macorin.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO time tentará manter a campanha de 2019, quando atuou em 43 jogos, sendo 31 vitórias, seis empates e seis derrotas. Foram 124 gols marcados e 34 sofridos. No Paulista da categoria, foram 28 jogos, sendo 26 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O clube foi semifinalista.
No domingo passado, o Tricolor foi campeão da Caju´s Winter Cup, quadrangular organizado pelo Athletico-PR, que contou também com Grêmio e Coritiba. O torneio amistoso foi realizado no CT do Caju, casa do Athletico. Na decisão, o tricolor bateu o CAP por 4 a 0.

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