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Após quase dez anos no Chelsea, Lucas Piazon é anunciado como reforço do Braga

Atacante brasileiro de 26 anos deixa clube inglês após três jogos e sete empréstimos desde 2011 e assina com o Braga por quatro anos...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 12:46

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 12:46

Crédito: Divulgação / SC Braga
O Braga anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante brasileiro Lucas Piazón, de 26 anos. O jogador chegou sem custos para o clube português após uma passagem de dez anos, pouco brilho e muitos empréstimo pelo Chelsea.
Ex-time de Piazon, o Chelsea consegue chegar ao topo do Inglês? Veja a tabela Lucas Piazon foi contratado pelo Chelsea em 2011 junto ao São Paulo após se destacar em competições pelas categorias de base do Tricolor. Na Inglaterra, o atacante teve pouco espaço, sendo emprestado para sete clubes em dez anos. Seu empréstimo mais recente foi pelo Rio Ave, de Portugal, despertando interesse do Braga.

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