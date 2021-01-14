Após quase dez anos no Chelsea, Lucas Piazon é anunciado como reforço do Braga

O Braga anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante brasileiro Lucas Piazón, de 26 anos. O jogador chegou sem custos para o clube português após uma passagem de dez anos, pouco brilho e muitos empréstimo pelo Chelsea.

Ex-time de Piazon, o Chelsea consegue chegar ao topo do Inglês? Veja a tabela Lucas Piazon foi contratado pelo Chelsea em 2011 junto ao São Paulo após se destacar em competições pelas categorias de base do Tricolor. Na Inglaterra, o atacante teve pouco espaço, sendo emprestado para sete clubes em dez anos. Seu empréstimo mais recente foi pelo Rio Ave, de Portugal, despertando interesse do Braga.