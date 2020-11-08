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futebol

Após protesto, torcida do Galo promete ‘Rua de Fogo’ e apoio ao time

O ato, mesmo tendo restrição da Prefeitura de BH, tem sido convocado via redes sociais para dar suportè à equipe antes do duelo contra o Flamengo...
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Publicado em 

08 nov 2020 às 04:00

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 04:00

Crédito: A 'Rua de Fogo' é uma marca registrada da torcida alvinegra, mas tem restrições para evitar aglomerações em tempos de pandemia-(Márcio Porto
Neste domingo, 8 de novembro, às 18h15, no Mineirão, o Atlético-MG vai enfrentar o Flamengo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será um confronto direto entre as duas equipes, que estão lutando pela liderança do Brasileirão 2020. E, para apoiar o time, torcedores alvinegros prometem se concentrar em frente ao Gigante da Pampulha, para realizar mais uma “Rua de Fogo”, uma marca registrada dos atleticanos. O ato de suporte à equipe, que está sendo convocado via redes sociais, é um contraste após o protesto visto na segunda-feira, 2, quando o time foi recebido sob protestos depois da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. A “Rua de Fogo” já foi vista este ano no entorno do Mineirão antes do jogo contra o Grêmio, na 12ª rodada, apesar da recomendação da Prefeitura de BH de não realizar o evento, além da proibição por parte da PM mineira. A manifestação gerou uma multa de pouco mais de R$ 3 mil aplicada pela PBH à maior organizada do clube alvinegro, o que pode se repetir se o ato for confirmado e se realizar na tarde deste domingo.

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