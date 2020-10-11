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Após proposta do Manchester City, Sevilla quer renovar com Koundé

Zagueiro é visto como uma das grandes promessas do clube e é titular na zaga...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 18:19

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 18:19

Crédito: Cristina Quicler / AFP
Após rejeitar proposta do Manchester City por Jules Koundé, o Sevilla quer renovar com o zagueiro francês. De acordo com o "Muchodeporte", a ideia do clube espanhol é manter uma base forte para disputar a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.Depois da proposta que deixou o francês tentado a sair, o Sevilla pensa em aumentar o vínculo do zagueiro, aumentando o salário e equiparando aos jogadores mais bem pagos do elenco. Koundé demonstrou compromisso com o Sevilla e não pressinou para sair, o que agradou os dirigentes do clube.
Koundé está com a seleção francesa sub-21 e tem contrato com o Sevilla até junho de 2024. Ele tem mostrado dentro e fora de campo que merece um salário maior.

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