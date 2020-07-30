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futebol

Após processo criminal, Infantino se coloca à disposição das autoridades

Presidente da Fifa é investigado por relação suspeita
com Michael Lauber, procurador-geral da Suíça...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 15:02

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 15:02
Crédito: AFP
Investigado pela justiça da Suíça, Gianni Infantino, presidente da Fifa, se colocou à disposição das autoridades. O comandante da entidade máxima do futebol teve um processo criminal contra ele e o procurador-geral do país, Michael Lauber.
"As pessoas se lembram bem de onde a FIFA estava como instituição em 2015 e de como uma intervenção judicial substancial foi realmente necessária para ajudar a restaurar a credibilidade da organização. Como presidente da Fifa, meu objetivo desde o primeiro dia, e continua sendo meu objetivo, ajudar as autoridades a investigar irregularidades passadas na FIFA. Os funcionários da FIFA se reuniram com promotores de outras jurisdições do mundo exatamente para esses fins. foram condenados e sentenciados, graças à cooperação da FIFA, e especialmente nos Estados Unidos da América, onde nossa cooperação resultou em mais de 40 condenações criminais.Portanto, continuo apoiando totalmente o processo judicial, e a FIFA continua disposta a cooperar totalmente com autoridades suíças para esses fins", diz o comunicado oficial da Fifa.
Stefan Keller, promotor especial, encontrou indícios de condutas criminosas nas reuniões entre Infantino e Lauber. Na semana passada, o procurador-geral ofereceu uma renúncia do cargo.
Os dois envolvidos negam irregularidades. Gianni Infantino também afirmou que se encontrar com o procurador-geral do país é "perfeitamente legítimo" e que "é um dos deveres fiduciários do presidente da Fifa".

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