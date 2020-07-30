Após processo criminal, Infantino se coloca à disposição das autoridades

"As pessoas se lembram bem de onde a FIFA estava como instituição em 2015 e de como uma intervenção judicial substancial foi realmente necessária para ajudar a restaurar a credibilidade da organização. Como presidente da Fifa, meu objetivo desde o primeiro dia, e continua sendo meu objetivo, ajudar as autoridades a investigar irregularidades passadas na FIFA. Os funcionários da FIFA se reuniram com promotores de outras jurisdições do mundo exatamente para esses fins. foram condenados e sentenciados, graças à cooperação da FIFA, e especialmente nos Estados Unidos da América, onde nossa cooperação resultou em mais de 40 condenações criminais.Portanto, continuo apoiando totalmente o processo judicial, e a FIFA continua disposta a cooperar totalmente com autoridades suíças para esses fins", diz o comunicado oficial da Fifa.