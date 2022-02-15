Após problema no coração e aposentadoria, Agüero revela que não sabe se terá condições de correr

O atacante Sergio Agüero revelou que não sabe se terá condições de correr novamente em sua vida. Em uma transmissão na "Twitch", o argentino revelou para os fãs alguns detalhes de sua condição após a aposentadoria forçada dos gramados por conta de um problema cardíaco.- Se eu tentar jogar futebol, vou perder a respiração. De vez em quando, eu me pergunto se serei capaz de correr novamente. Eu sinto que meu coração não funciona adequadamente.

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Por conta da arritmia cardíaca, o ex-centroavante utiliza um chip na região do coração e já brincou dizendo que se parece o Homem de Ferro, super-herói dos quadrinhos e dos cinemas da Marvel. No entanto, o veterano de 33 anos não está se sentindo confortável com sua situação.

No último mês de dezembro, Agüero anunciou aposentadoria meses após ser contratado pelo Barcelona como um dos principais nomes para a temporada. O último jogo do atleta aconteceu diante do Alavés, no último dia 30 de outubro. Com a camisa blaugrana, o argentino atuou apenas cinco vezes e marcou um gol.