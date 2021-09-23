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Após 'primeiro' gol, Safira sonha em fazer história e agradece o Belenenses SAD: 'Bem recebido'

Atacante fez o gol da equipe no último final de semana, mas a arbitragem assinalou contra...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 20:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 20:38
Crédito: Divulgação/Belenenses SAD
O atacante Alisson Safira viveu um misto de emoções no último final de semana. Em sua segunda partida com a camisa do Belenenses SAD, o brasileiro fez de cabeça o único gol da equipe no empate diante do Gil Vicente, em 1 a 1.Após cruzamento vindo da direita, Safira pulou mais alto do que o marcador e cabeceou com firmeza, o goleiro espalmou e a bola entrou. Para a surpresa do centroavante, a arbitragem assinalou gol contra na súmula.
- Fiquei frustrado, sim. Um atacante espera um jogo todo por um lance daqueles, saltei e ganhei de cabeça, se não fosse assim nunca seria gol. Era um pouco de bom senso, mas bola para frente, vou trabalhar para fazer mais - disse Safira em entrevista coletiva.
Contratado no final da janela de transferências, Safira fez sua estreia na partida diante do Vitória SC (12/9), e aproveitou o momento para falar sobre a chegada a um dos clubes mais tradicionais de Portugal.
- Era o momento certo. Aos 17 anos fui para Itália, para o Benevento, mas foi uma decisão precipitada. Agora estou mais maduro e não posso deixar escapar esta oportunidade. Fui muito bem recebido e sinto enorme felicidade. Muitos jogadores lutam a vida toda por uma oportunidade destas - disse Safira, que aproveitou para completar:
- Procuro viver o presente, evoluir a cada dia que passa, mas quem sabe.. Gostaria de deixar o meu nome marcado na história do clube. Esse caminho vai ser importante. Sei que já jogaram no Belenenses SAD atacantes brasileiros importantes, como Deyverson e outros. É um peso, mas também um desafio importante para me tentar superar - concluiu o brasileiro.

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