Após primeiro gol pelo profissional, Matheus Nascimento, do Botafogo, avisa: 'Primeiro de muitos'

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Desencantou! Na noite deste domingo, a joia Matheus Nascimento, de apenas 17 anos, marcou um gol pela primeira vez no profissional, o último da goleada sobre o Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara. Em entrevista à Botafogo TV, o "MN9" avisou que este foi o primeiro de muitos.

> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021- Graças a Deus o Ênio deu uma assistência ali e consegui finalizar bem para sair o meu primeiro gol, primeiro de muitos.

O lance do gol surgiu após uma bela jogada individual de Ênio, outro jogador formado nas categorias de base do Botafogo. Nascimento brincou com o amigo e também comemorou as oportunidades no time titular.