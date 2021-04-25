Após primeiro gol pelo profissional, Matheus Nascimento, do Botafogo, avisa: 'Primeiro de muitos'

Desencantou! Na noite deste domingo, a joia Matheus Nascimento, de apenas 17 anos, marcou um gol pela primeira vez no profissional, o último da goleada sobre o Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela última rodada da Taça Guanabara. Em entrevista à Botafogo TV, o "MN9" avisou que este foi o primeiro de muitos.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021- Graças a Deus o Ênio deu uma assistência ali e consegui finalizar bem para sair o meu primeiro gol, primeiro de muitos.
O lance do gol surgiu após uma bela jogada individual de Ênio, outro jogador formado nas categorias de base do Botafogo. Nascimento brincou com o amigo e também comemorou as oportunidades no time titular.
- Tem um almoço que vou pagar para ele (Ênio). Estou muito feliz com a chance que o Chamusca está me dando, ainda mais com esse gol agora, fico mais feliz ainda e vamos batalhar pelos nossos objetivos.