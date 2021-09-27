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Após primeiro gol pelo Juventude, Dawhan elogia equipe e destaca entrega dentro de campo

Volante da equipe gaúcha foi destaque na vitória sobre o Santos pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 18:12
Crédito: Fernando Alves/E.C. Juventude
Na tarde do último domingo (26), o Juventude conseguiu uma expressiva vitória sobre o Santos e encerrou uma longa série sem triunfos no campeonato brasileiro. A partida foi especial para o volante Dawhan. O camisa 78 marcou o seu primeiro gol pela equipe, ele celebrou o gol marcado contra o time paulista.- É sempre muito especial poder marcar um gol. Eu estou muito feliz de poder marcar o meu primeiro gol com a camisa do Juventude, ainda mais em um jogo tão importante como foi esse contra o Santos. O gol saiu em um momento muito importante na partida, ele trouxe um pouco mais de tranquilidade pra gente naquele momento do jogo - celebrou o volante da equipe.
Com a vitória sobre o Santos, a equipe da serra gaúcha chegou aos 26 pontos, deixou o Z-4 e ultrapassou o Peixe, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Dawhan analisou a partida e destacou a entrega da equipe.- Foi um jogo muito duro, a equipe do Santos trouxe muitas dificuldades pra gente, mas graças a Deus conseguimos fazer um grande jogo e conquistar a vitória. O nosso grupo tem se dedicado muito durante todos os jogos e na partida de ontem não foi diferente, houve muita entrega da nossa parte e isso foi essencial para a nossa vitória. Temos que manter o mesmo nível de atuação, a série A é muito difícil e não podemos baixar a guarda - concluiu.

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