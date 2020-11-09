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  • Após primeiro gol pelo Fortaleza, Bergson agradece Rogério Ceni: 'Confiou em mim'
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Após primeiro gol pelo Fortaleza, Bergson agradece Rogério Ceni: 'Confiou em mim'

Atacante começou como titular e marcou na derrota do Tricolor do Pici por 2 a 1 em visita ao Athletico-PR na Arena da Baixada...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 14:41
Crédito: Dudu Oliveira/Fortaleza
Apesar do revés por 2 a 1 diante do Athletico-PR no fim de semana pelo Brasileirão, o atacante Bergson teve um momento de celebração quando abriu a contagem do jogo para o Fortaleza onde, em seu primeiro jogo começando como titular, já balançou as redes pela primeira vez no novo clube.
Para ele, os elementos mais importantes, além da adaptação ao grupo e ao trabalho desenvolvido, foi a aceitação e confiança por parte de figuras como o técnico, Rogério Ceni, e também o presidente do Tricolor do Pici, Marcelo Paz:
- Minha relação com ele tem sido a melhor possível, não só minha, mas o grupo todo. Só posso agradecer a ele e ao presidente que confiaram em mim e me deram a possibilidade de demonstrar meu valor e o profissional que eu sou, minha capacidade de ajudar os companheiros em campo e agradeço muito a eles. Independente de performance e resultado, sei que tenho muito o que evoluir e espero seguir evoluindo dentro do coletivo todo.
A próxima oportunidade do jogador acumular mais minutos com a equipe cearense será na quinta-feira (11) às 18h45 visitando o Bahia em Salvador.

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