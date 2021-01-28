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Após primeiro ano com título, Serginho projeta 2021 na China: 'Mais confiante e preparado'

O brasileiro foi um dos destaques na campanha de acesso do Changchun Yatai. Foram quatro gols e sete assistências na temporada. Agora ele estará na principal liga do país...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 17:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 17:38
Crédito: Divulgação/Changchun Yatai
O Changchun Yatai garantiu vaga na Superliga Chinesa de 2021 após ser campeão da China League One, na última temporada. O time conta com o meia Serginho, destaque no Japão e que vem cravando seu nome também no futebol chinês.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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O jogador foi um dos destaques na campanha de acesso do Changchun Yatai em 2020. Foram quatro gols e sete assistências na temporada. E o brasileiro sonha com mais, agora na principal liga do país.
- Sem dúvidas chego ainda mais confiante e preparado para esta temporada. Me adaptei bem ao futebol chinês, ao clube, aos meus companheiros. Então venho me preparando forte durante esta pré-temporada, focado para chegar 100% nas partidas e fazer o meu melhor novamente neste ano para buscarmos os nossos objetivos - disse, antes de completar:
- A expectativa é a melhor possível. Conseguimos nosso objetivo que era o acesso e o título na temporada passada. Então temos um time com qualidade para fazermos um grande ano e sermos competitivos também na Superliga.
Nesta temporada, Serginho terá novos companheiros brasileiros na equipe. Isso porque o Changchun Yatai acertou a contratação do atacante Erik, ex-Palmeiras, e está muito próximo de oficializar o atacante Júnior Negrão. O meia comentou sobre a chegada dos reforços.
- Sempre bom quando chegam reforços de qualidade. Sem dúvidas chegam para nos ajudar. É bom ter brasileiros na equipe, ajuda dentro de campo e no dia a dia. Então é muito importante a equipe se reforçar para podermos fazer uma grande campanha e temporada - encerrou.

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