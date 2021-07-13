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Após primeira vitória na Série D, Gabriel Rodrigues afirma que aumenta a confiança

Atacante marcou o gol que sacramentou os três pontos no campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 18:04

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 18:04

Crédito: Thiago Kai / Inter de Limeira
Autor do gol da vitória diante do Boavista por 1 a 0, no último domingo (11), o atacante Gabriel Rodrigues comemora o primeiro triunfo da Inter de Limeira no Brasileirão da Série D. O jogador ressalta a importância da conquista dos três pontos fora de casa e projeta uma arrancada da equipe na competição.– Muito importante ter conseguido essa primeira vitória na Série D. Só nós sabemos o quanto estávamos trabalhando para alcançar esse resultado positivo. Graças a Deus veio e estou muito contente por ter marcado o gol que garantiu os três pontos – afirmou Gabriel Rodrigues.
– Apesar de estarmos jogando bem nos últimos jogos, estava faltando a vitória e somando esses três pontos fora de casa, tudo fica a favor para embalarmos uma sequência positiva no campeonato – projetou.Na sexta posição da tabela, com seis pontos ganhos, a Inter de Limeira volta a campo no próximo sábado (17), contra o Bangu, às 17h (de Brasília), pela sétima rodada da quarta divisão nacional. Gabriel Rodrigues fala sobre a expectativa para o duelo e da confiança após a primeira vitória no campeonato.
– A expectativa para o jogo contra o Bangu é a melhor possível. Essa vitória só aumenta nossa confiança e sabemos que será um grande duelo. Vamos acertar os erros durante a semana para chegar no sábado e somar mais três pontos dentro de casa - finalizou o atacante da Inter de Limeira.

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