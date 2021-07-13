Após primeira vitória na Série D, Gabriel Rodrigues afirma que aumenta a confiança

Crédito: Thiago Kai / Inter de Limeira

Autor do gol da vitória diante do Boavista por 1 a 0, no último domingo (11), o atacante Gabriel Rodrigues comemora o primeiro triunfo da Inter de Limeira no Brasileirão da Série D. O jogador ressalta a importância da conquista dos três pontos fora de casa e projeta uma arrancada da equipe na competição.– Muito importante ter conseguido essa primeira vitória na Série D. Só nós sabemos o quanto estávamos trabalhando para alcançar esse resultado positivo. Graças a Deus veio e estou muito contente por ter marcado o gol que garantiu os três pontos – afirmou Gabriel Rodrigues.

– Apesar de estarmos jogando bem nos últimos jogos, estava faltando a vitória e somando esses três pontos fora de casa, tudo fica a favor para embalarmos uma sequência positiva no campeonato – projetou.Na sexta posição da tabela, com seis pontos ganhos, a Inter de Limeira volta a campo no próximo sábado (17), contra o Bangu, às 17h (de Brasília), pela sétima rodada da quarta divisão nacional. Gabriel Rodrigues fala sobre a expectativa para o duelo e da confiança após a primeira vitória no campeonato.