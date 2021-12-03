Após primeira Série B do Brasileiro da carreira, Kevin acerta com o Santo André para a disputa do Paulistão

O lateral-esquerdo Kevin jogou pela primeira vez a Série B do Brasileiro neste ano vestindo a camisa do Brasil de Pelotas. Após o fim, o jogador de 21 anos avaliou a temporada como um aprendizado depois do rebaixamento da equipe gaúcho. Nesta sexta, o Santo André anunciou a contratação por empréstimo do atleta para a disputa do Campeonato Paulista.- Uma temporada de bastante aprendizado, embora a campanha não foi como queríamos. Levo essa experiência que tive aqui para vida toda. Aprendi muito no clube, primeiro clube que tive essa sequência de jogos como profissional e o objetivo era criar casca e entender mais sobre o jogo profissional. Embora tenha essa circunstância toda eu tiro sempre um lado bom de tudo. O que planejei para mim pensando no lado individual como atleta eu consegui: fazer um número bom de jogos com a camisa do Brasil - avaliou Kevin.
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Além de atuar como lateral-esquerdo, Kevin também chegou a jogar improvisando como atacante na Série B. Ele fez ao todo 26 jogos, sendo 1.803 minutos em campo no total.
- Me sinto mais preparado para atuar em alto nível. Tive que passar por coisas para poder evoluir como atleta. Aprendi errando e sei o quanto um erro pode custar caro para um atleta que deseja jogar em alto nível. Agora é descansar a mente após uma temporada difícil. Quero me preparar bem para em 2022 conseguir atingir números importantes.
O próximo destino do jogador será o Santo André para a disputa do Campeonato Paulista em 2022. Emprestado pelo Osasco Audax, Kevin foi anunciado nesta sexta-feira.
- Muito confiante para esse novo desafio e me sinto mais preparado. Disposto a enfrentar qualquer circunstância vou dar a minha vida ao clube para fazermos um excelente Campeonato Paulista - finalizou.