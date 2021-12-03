Após primeira Série B do Brasileiro da carreira, Kevin acerta com o Santo André para a disputa do Paulistão

O lateral-esquerdo Kevin jogou pela primeira vez a Série B do Brasileiro neste ano vestindo a camisa do Brasil de Pelotas. Após o fim, o jogador de 21 anos avaliou a temporada como um aprendizado depois do rebaixamento da equipe gaúcho. Nesta sexta, o Santo André anunciou a contratação por empréstimo do atleta para a disputa do Campeonato Paulista.- Uma temporada de bastante aprendizado, embora a campanha não foi como queríamos. Levo essa experiência que tive aqui para vida toda. Aprendi muito no clube, primeiro clube que tive essa sequência de jogos como profissional e o objetivo era criar casca e entender mais sobre o jogo profissional. Embora tenha essa circunstância toda eu tiro sempre um lado bom de tudo. O que planejei para mim pensando no lado individual como atleta eu consegui: fazer um número bom de jogos com a camisa do Brasil - avaliou Kevin.