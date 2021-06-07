Após primeira passagem pela Europa, goleiro brasileiro chama atenção de clubes do Brasileirão e Liga NOS

Crédito: Divulgação/Moreirense

Após se destacar na campanha histórica do Mirassol no Paulistão de 2020, o goleiro Kewin chamou atenção de grandes clubes e foi contratado pelo Moreirense, de Portugal, por empréstimo até o final desta temporada. Em sua primeira passagem no futebol europeu, Kewin ganhou oportunidades na reta final da Liga NOS, tendo atuações seguras pela equipe portuguesa.

Veja a tabela da EurocopaCom o fim da temporada, o Moreirense pode exercer a opção de compra até dia 30 de junho, quando acaba seu empréstimo. Caso o clube não compre o jogador em definitivo, o brasileiro volta ao Mirassol, onde tem contrato até o fim de junho de 2022. Com boas atuações, Kewin passou a ser observado de perto por clubes brasileiros e europeus.

Com o possível retorno ao Mirassol, o jogador de 26 anos está sendo monitorado por cinco clubes, sendo dois do Brasileirão, dois da Série B e um da Liga NOS, podendo dar sequência no futebol português. Porém, como o Moreirense tem a preferência até o final de junho, as negociações devem iniciar apenas depois da decisão do clube português, como comenta seu empresário João Paulo Tardim.

- O Moreirense tem uma opção contratual de adquirir os direitos federativos do Kewin em definitivo junto ao Mirassol. Recebemos sondagens de clubes do Brasil e da própria Liga Nos. Com o Campeonato Paulista que ele fez no Mirassol e as boas atuações no Moreirense quando teve oportunidade, é natural que os clubes daqui e de lá monitorem a situação dele. Ele está feliz lá. Caso não haja acordo pela permanência, abriremos conversa para definir o melhor pra ele - comentou Tardim.