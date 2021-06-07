Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após primeira passagem pela Europa, goleiro brasileiro chama atenção de clubes do Brasileirão e Liga NOS
futebol

Após primeira passagem pela Europa, goleiro brasileiro chama atenção de clubes do Brasileirão e Liga NOS

Depois de se destacar pelo Mirassol, goleiro Kewin foi contratado pelo Moreirense por empréstimo em 2020
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 17:42

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:42

Crédito: Divulgação/Moreirense
Após se destacar na campanha histórica do Mirassol no Paulistão de 2020, o goleiro Kewin chamou atenção de grandes clubes e foi contratado pelo Moreirense, de Portugal, por empréstimo até o final desta temporada. Em sua primeira passagem no futebol europeu, Kewin ganhou oportunidades na reta final da Liga NOS, tendo atuações seguras pela equipe portuguesa.
Veja a tabela da EurocopaCom o fim da temporada, o Moreirense pode exercer a opção de compra até dia 30 de junho, quando acaba seu empréstimo. Caso o clube não compre o jogador em definitivo, o brasileiro volta ao Mirassol, onde tem contrato até o fim de junho de 2022. Com boas atuações, Kewin passou a ser observado de perto por clubes brasileiros e europeus.
Com o possível retorno ao Mirassol, o jogador de 26 anos está sendo monitorado por cinco clubes, sendo dois do Brasileirão, dois da Série B e um da Liga NOS, podendo dar sequência no futebol português. Porém, como o Moreirense tem a preferência até o final de junho, as negociações devem iniciar apenas depois da decisão do clube português, como comenta seu empresário João Paulo Tardim.
- O Moreirense tem uma opção contratual de adquirir os direitos federativos do Kewin em definitivo junto ao Mirassol. Recebemos sondagens de clubes do Brasil e da própria Liga Nos. Com o Campeonato Paulista que ele fez no Mirassol e as boas atuações no Moreirense quando teve oportunidade, é natural que os clubes daqui e de lá monitorem a situação dele. Ele está feliz lá. Caso não haja acordo pela permanência, abriremos conversa para definir o melhor pra ele - comentou Tardim.
Com passagens pelo Red Bull Brasil, América-SP, Red Bull Bragantino, Mirassol e Moreirense, o goleiro conquistou dois títulos (Série B e Troféu do Interior, ambos em 2019 pelo RB Bragantino) e se destacou no estadual da temporada passada, com grandes atuações na melhor campanha da história do Leão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde
Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados