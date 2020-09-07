Após pressão do Lyon, Barça faz primeira oferta por Depay

O Barcelona está preparado para fazer a primeira oferta ao Lyon pelo atacante Memphis Depay, de acordo com o jornal “L’Equipe”. As informações indicam que a proposta deve girar em torno dos 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), uma vez que o holandês só tem mais um ano de contrato com o clube francês e pode assinar um pré-contrato sem custos a partir de janeiro.Enquanto os dirigentes iniciam uma negociação mais concreta, o atacante segue se preparando para o jogo da seleção holandesa contra a Itália nesta segunda-feira. O jogador é um dos principais destaques do time francês e homem de confiança do novo técnico do Barça, Ronald Koeman.