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futebol

Após pressão do Lyon, Barça faz primeira oferta por Depay

Clube catalão faz uma primeira oferta de R$ 187 milhões pelo atacante holandês, de acordo com jornal francês. Presidente do Lyon revelou interesse da Roma no jogador...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 09:11

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 09:11
Crédito: Damien LG/Lyon
O Barcelona está preparado para fazer a primeira oferta ao Lyon pelo atacante Memphis Depay, de acordo com o jornal “L’Equipe”. As informações indicam que a proposta deve girar em torno dos 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), uma vez que o holandês só tem mais um ano de contrato com o clube francês e pode assinar um pré-contrato sem custos a partir de janeiro.Enquanto os dirigentes iniciam uma negociação mais concreta, o atacante segue se preparando para o jogo da seleção holandesa contra a Itália nesta segunda-feira. O jogador é um dos principais destaques do time francês e homem de confiança do novo técnico do Barça, Ronald Koeman.
Apesar da primeira oferta feita pelo clube blaugrana, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, pressiona os catalães. Em entrevista, o mandatário afirmou que a Roma também tem interesse em Depay e que não há nada certo com os culés. O nome do atleta é visto como ideal para substituir Luis Suárez.

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