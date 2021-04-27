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futebol

Após postagem, torcida do Grêmio volta a sonhar com o retorno de Douglas Costa

Jogador se manifestou nas redes sociais e agitou a torcida gremista por uma possível volta...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 22:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 22:26
Crédito: (Reprodução/Instagram
A segunda-feira termina de maneira agitada para o torcedor do Grêmio. Através das redes sociais, o meia-atacante Douglas Costa postou a mensagem: ‘Eu conto ou vocês contam?’ e alimentou o sonho gremista por uma volta.
Os rumores sobre uma negociação entre as partes tem se arrastado desde o mês de março, mas nenhuma das partes confirma de maneira oficial.
Situação
Encostado no Bayern de Munique, Douglas Costa não vai permanecer na Alemanha e deve regressar a Juventus, que também não conta com a sua presença no elenco da próxima temporada.

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