Após postagem sugestiva de Pepê, vice de futebol do Grêmio ressalta: 'Inegociável'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Assim como aconteceu em relação ao seu antecessor na posição de atacante pelos lados do campo no Grêmio, Pepê tem seu nome cada vez mais ligado e especulado ao futebol europeu. Situação essa que, consequentemente, o faz também passar por uma espécie de blindagem por parte da diretoria.

Depois do Gre-Nal 428 do último sábado (3) que terminou 1 a 1 na Arena, o jogador foi ao seu perfil nas redes sociais e postou uma mensagem que deu a entender para vários torcedores do Tricolor que a sua passagem pela equipe gaúcha está no fim.

Sabedor do potencial especulativo de uma postagem como essa pode causar, o vice-presidente de futebol (Paulo Luz) se apressou a dar uma declaração em tom firme sobre a impossibilidade, pelo menos por ora, de vender o atacante.

- Vou reiterar de forma muito franca as palavras do presidente (Romildo Bolzan Júnior). Nesse momento, ele é inegociável. É fundamental para o que temos para o nosso 2020. Qualquer interesse que tiver, só vamos analisar para 2021 - falou o cartola ao portal 'ge'.