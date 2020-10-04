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Após postagem sugestiva de Pepê, vice de futebol do Grêmio ressalta: 'Inegociável'

Depois do Gre-Nal 428, atacante publicou em sua rede social mensagem em inglês que dava a entender estar de saída do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 12:51

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 12:51

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Assim como aconteceu em relação ao seu antecessor na posição de atacante pelos lados do campo no Grêmio, Pepê tem seu nome cada vez mais ligado e especulado ao futebol europeu. Situação essa que, consequentemente, o faz também passar por uma espécie de blindagem por parte da diretoria.
Depois do Gre-Nal 428 do último sábado (3) que terminou 1 a 1 na Arena, o jogador foi ao seu perfil nas redes sociais e postou uma mensagem que deu a entender para vários torcedores do Tricolor que a sua passagem pela equipe gaúcha está no fim.
Sabedor do potencial especulativo de uma postagem como essa pode causar, o vice-presidente de futebol (Paulo Luz) se apressou a dar uma declaração em tom firme sobre a impossibilidade, pelo menos por ora, de vender o atacante.
- Vou reiterar de forma muito franca as palavras do presidente (Romildo Bolzan Júnior). Nesse momento, ele é inegociável. É fundamental para o que temos para o nosso 2020. Qualquer interesse que tiver, só vamos analisar para 2021 - falou o cartola ao portal 'ge'.
Desde que começou a atuar dentre os profissionais do Imortal ainda em 2018, Pepê tem 103 partidas feitas e 24 gols marcados. Considerando somente a atual temporada, período onde assumiu a titularidade após a saída de Everton, são oito bolas na rede em 21 aparições.

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