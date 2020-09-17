Após polêmica, proprietário da Inter oferece respaldo à Antonio Conte

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O proprietário da Inter de Milão, Steven Zhang, elogiou o técnico Antonio Conte e afastou qualquer polêmica com relação ao italiano, em entrevista ao “Corriere della Serra”. No final da última temporada, o treinador reclamou da direção do clube, mas o chinês fez questão de elogiar o trabalho do vice-campeão nacional e contar sua percepção após se reunir com o comandante.

- Foi preciso refletir, achei nosso treinador sereno, construtivo, longe dos ânimos contados pela mídia. Nunca vi alguém que trabalhasse tanto, com tanta intensidade, como Conte. Essa característica também nos une.Zhang também comentou sobre a possível contratação de Messi e o momento do mercado em meio a crise financeira por conta da pandemia da Covid-19.

- Tal investimento não pode fazer parte do nosso projeto. Pelo menos não nesse momento. O futebol vive um momento muito delicado e turbulento a nível internacional. Essa atitude de prudência não irá afetar somente este mercado, mas também deve ser respeitada no futuro.