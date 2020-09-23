Após polêmica, Daniel Alves posta treino de fortalecimento na academia

Depois de toda a polêmica dos últimos dias por conta da postagem batucando um instrumento de percussão e ainda sem máscara durante a pandemia, o são-paulino Daniel Alves postou algumas imagens em seu Instagram fazendo um treino de fortalecimento do antebraço direito. O jogador estão em recuperação de uma cirurgia na região e, por isso, não viajou com a delegação para Quito, no Equador.

- Aqueles que saibam se reinventar nas batalhas perdidas, são os que terão direito da medalha de guerra. Quantos mais difícil mais motivante. Estejamos fortes, por mais alta que seja a onda ela não durará para sempre - escreveu Daniel Alves na postagem em sua conta na rede social. O craque da Seleção Brasileira tem recebido muitas críticas pelo seu posicionamento nas redes sociais. A torcida do São Paulo questiona o comprometimento do atleta com o clube do Morumbi, já que Daniel Alves está em recuperação de uma cirurgia no antebraço e, no mesmo dia em que a delegação embarcou para o Equador, o meia postou imagens de uma reunião com seus amigos tocando um instrumento de percussão.