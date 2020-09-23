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Após polêmica, Daniel Alves posta treino de fortalecimento na academia

Camisa 10 do São Paulo se recupera de cirurgia no antebraço direito. Recentemente, o atleta  foi questionado por postar imagens tocando instrumento de percussão...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 13:43
Crédito: Daniel Alves durante exercício na academia (Imagem: Reprodução/Instagram/danialves
Depois de toda a polêmica dos últimos dias por conta da postagem batucando um instrumento de percussão e ainda sem máscara durante a pandemia, o são-paulino Daniel Alves postou algumas imagens em seu Instagram fazendo um treino de fortalecimento do antebraço direito. O jogador estão em recuperação de uma cirurgia na região e, por isso, não viajou com a delegação para Quito, no Equador.
- Aqueles que saibam se reinventar nas batalhas perdidas, são os que terão direito da medalha de guerra. Quantos mais difícil mais motivante. Estejamos fortes, por mais alta que seja a onda ela não durará para sempre - escreveu Daniel Alves na postagem em sua conta na rede social. O craque da Seleção Brasileira tem recebido muitas críticas pelo seu posicionamento nas redes sociais. A torcida do São Paulo questiona o comprometimento do atleta com o clube do Morumbi, já que Daniel Alves está em recuperação de uma cirurgia no antebraço e, no mesmo dia em que a delegação embarcou para o Equador, o meia postou imagens de uma reunião com seus amigos tocando um instrumento de percussão.
O camisa 10 do São Paulo rebateu as críticas, mas segue sendo questionado. Após a polêmica, a equipe do técnico Fernando Diniz enfrentou a LDU, em Quito, e foi derrotada por 4 a 2. O resultado deixou o Tricolor em uma posição complicadíssima na tabela de classificação do Grupo D da Copa Libertadores.

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