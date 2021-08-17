Após polêmica com atletas em festa, Grêmio se pronuncia

Crédito: Clube vive momento conturbado na temporada (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Depois do vídeo publicado nas redes sociais na noite do último domingo (15) com jogadores do Grêmio participando de uma festa tomar conta do noticiário do clube, um comunicado oficial sobre o tema foi publicado pelo Imortal. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo relatou a nota, tanto a área diretiva geral como o Departamento de Futebol em si procuraram os envolvidos no caso que seria referente a comemoração do aniversário do zagueiro Paulo Miranda, nome que completou 33 anos de idade no fim de semana.

No restante do comunicado, os pontos elencados pelo clube deram a entender que as explicações dadas pelos envolvidos foram suficientes para convencer a alta cúpula de que não houve irresponsabilidade profissional ou mesmo em caráter sanitário.

Entretanto, no fim da nota oficial, o Grêmio ressaltou fazer um monitoramente constante dos atletas bem como o trabalho de conscientização para evitar que um novo surto afete o plantel dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Confira a nota na íntegra

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público informar a sua torcida e demais interessados que tomou conhecimento, na manhã desta segunda-feira, de um vídeo que exibe jogadores do Clube em uma confraternização.

Imediatamente, o Conselho de Administração e o Departamento de Futebol se reuniram com os atletas envolvidos para buscar os esclarecimentos que seguem:

- Os jogadores estavam comemorando o aniversário de um companheiro, ao lado de suas famílias e filhos, após cumprirem a sessão de treinamentos do domingo;

- O encontro aconteceu em um buffet infantil na cidade de Canoas, entre 18h e 24h;

- A festa foi organizada dentro das normas municipais vigentes para realização de eventos, com limite de convidados e respeito aos protocolos.