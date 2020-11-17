Após Pioli, auxiliar técnico do Milan também testa positivo para Covid-19

Mais problemas para o Milan. Após o técnico Stefano Pioli testar positivo para a Covid-19 no último sábado, o auxiliar técnico do comandante no clube rubro-negro também teve confirmada a doença nesta terça-feira. Em comunicado, o Milan informou que Giacomo Murelli tem um "caso brando".- Giacomo Murelli, que está isolado desde o resultado positivo de Stefano Pioli, também tem um caso brando de Covid-19. O resultado positivo foi confirmado por um segundo teste molecular feito ontem (segunda-feira). Murelli está bem e seguirá isolado em casa - disse o Milan.