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futebol

Após Pioli, auxiliar técnico do Milan também testa positivo para Covid-19

Giacomo Murelli, que já estava isolado e cumprindo quarentena em sua casa, também testou positivo para a doença. Milan informou que caso do auxiliar é "brando"...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 17:07

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:07

Crédito: Divulgação / Milan
Mais problemas para o Milan. Após o técnico Stefano Pioli testar positivo para a Covid-19 no último sábado, o auxiliar técnico do comandante no clube rubro-negro também teve confirmada a doença nesta terça-feira. Em comunicado, o Milan informou que Giacomo Murelli tem um "caso brando".- Giacomo Murelli, que está isolado desde o resultado positivo de Stefano Pioli, também tem um caso brando de Covid-19. O resultado positivo foi confirmado por um segundo teste molecular feito ontem (segunda-feira). Murelli está bem e seguirá isolado em casa - disse o Milan.
Desta forma, o Milan tem problemas para o próximo jogo do Campeonato Italiano, no sábado, contra o Napoli, fora de casa. Sem Pioli, Murelli assumiria o comando de imediato. Sem o auxiliar, os Rossoneros ainda não informaram quem fica à frente da equipe.
Nesta terça-feira, Frederic Massara e Paolo Maldini, diretor esportivo e diretor técnico, respectivamente, comandaram o treino no centro de treinamentos Milanello.

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