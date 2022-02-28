Após pintura, Calleri fala sobre calor intenso no jogo e comenta golaço pelo São Paulo: 'Não tento muito'

Sob o forte calor que fazia em Diadema, o São Paulo visitou o Água Santa e o placar ficou empatado na maior parte do tempo, até que Calleri resolveu para o Tricolor Paulista e com uma bela bicicleta, garantiu a vitória para a equipe.- Foi uma partida muito difícil, às 15h (de Brasília) e com muito calor, quase 40º de sensação térmica. Sempre contra times que jogam mais para trás nos custa para criar oportunidades de gol. Acho que fizemos uma grande partida no primeiro tempo e poderíamos ter aumentado o placar, mas com sorte eu pude fazer o gol e esses três pontos servem para nos colocar no topo da tabela.