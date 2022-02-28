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Após pintura, Calleri fala sobre calor intenso no jogo e comenta golaço pelo São Paulo: 'Não tento muito'

Atacante tricolor entrou no segundo tempo do jogo contra o Água Santa e fez um gol de bicicleta que deu a vitória para o São Paulo fora de casa...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:22
Sob o forte calor que fazia em Diadema, o São Paulo visitou o Água Santa e o placar ficou empatado na maior parte do tempo, até que Calleri resolveu para o Tricolor Paulista e com uma bela bicicleta, garantiu a vitória para a equipe.- Foi uma partida muito difícil, às 15h (de Brasília) e com muito calor, quase 40º de sensação térmica. Sempre contra times que jogam mais para trás nos custa para criar oportunidades de gol. Acho que fizemos uma grande partida no primeiro tempo e poderíamos ter aumentado o placar, mas com sorte eu pude fazer o gol e esses três pontos servem para nos colocar no topo da tabela.
Após o golaço na reta final da partida, Calleri falou sobre o movimento que fez para colocar a bola no fundo das redes e admitiu que não costuma tentar algo mais plástico como foi visto na tarde desta segunda-feira (28), em Diadema.
- Nunca achei que fosse fazer um gol assim porque não tento muito. Hoje tentei e por sorte pude fazer o gol para ampliar o placar - completou o atacante.
Crédito: Callerifoieleitoocraquedojogoapósgolaçonaretafinal(Reprodução/PaulistãoTV

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