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futebol

Após período de folgas, São Paulo volta a treinar com o elenco completo

Após poupar a maioria dos jogadores nos últimos dias, com, inclusive, uma folga feral no domingo, o Tricolor volta aos trabalhos com força total, de olho no retorno do Paulistão...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 14:52

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 14:52
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Em meio a um período de folgas e descansos de alguns jogadores devido à paralisação do Paulistão, o São Paulo realizou, nesta terça-feira (23), o primeiro treino da semana com o grupo completo. Com isso, o Tricolor encerrou o período de descanso concedido à maior parte do elenco.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Nos últimos três dias, o Tricolor treinou no sábado (20) e na segunda-feira (21), utilizando um grupo reduzido de atletas. No domingo (21), o clube deu folga a todo o elenco.
O grupo que treinou no CT da Barra Funda nas manhãs de sábado e segunda era composto por atletas que chegaram ao clube recentemente, como Miranda e Orejuela e os que não vêm de uma grande sequência de jogos.
Além deles, atletas vindos das categorias de base e os que retornaram de empréstimo, também treinaram. Liziero (em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo) e Arboleda (liberado recentemente por uma semana), também trabalharam nessas datas e, na segunda-feira, Léo voltou a participar das atividades após cumprir período de isolamento devido à Covid-19.Com o Paulistão paralisado, o Tricolor segue com o cronograma de treinos e, nesta semana, não dará 'dias livres' aos jogadores, treinando todas as manhãs com o elenco completo.
Os jogadores que chegaram recentemente, como Miranda e Orejuela, que ainda buscam ganhar ritmo, devem usar essa paralisação como um período prolongado de treinamentos para se recuperarem e, no eventual retorno (previsto para o próximo dia 30), já estarem preparados e à disposição de Hernán Crespo.

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