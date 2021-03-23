Após período de folgas, São Paulo volta a treinar com o elenco completo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Em meio a um período de folgas e descansos de alguns jogadores devido à paralisação do Paulistão, o São Paulo realizou, nesta terça-feira (23), o primeiro treino da semana com o grupo completo. Com isso, o Tricolor encerrou o período de descanso concedido à maior parte do elenco.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Nos últimos três dias, o Tricolor treinou no sábado (20) e na segunda-feira (21), utilizando um grupo reduzido de atletas. No domingo (21), o clube deu folga a todo o elenco.

O grupo que treinou no CT da Barra Funda nas manhãs de sábado e segunda era composto por atletas que chegaram ao clube recentemente, como Miranda e Orejuela e os que não vêm de uma grande sequência de jogos.

Além deles, atletas vindos das categorias de base e os que retornaram de empréstimo, também treinaram. Liziero (em fase final de recuperação após cirurgia no tornozelo) e Arboleda (liberado recentemente por uma semana), também trabalharam nessas datas e, na segunda-feira, Léo voltou a participar das atividades após cumprir período de isolamento devido à Covid-19.Com o Paulistão paralisado, o Tricolor segue com o cronograma de treinos e, nesta semana, não dará 'dias livres' aos jogadores, treinando todas as manhãs com o elenco completo.