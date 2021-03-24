Após período de folgas, São Paulo não tem novos casos positivos de Covid-19

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Nenhum jogador testou positivo para a doença assim como a comissão técnica. Sendo assim, o São Paulo segue sem ter novos casos mesmo em um período de quatro dias onde a maioria do elenco não esteve no controle do CT da Barra Funda. O fato foi comemorado pelo presidente Julio Casares em seu Instagram.- Depois de quase 4 dias de folga, atletas, funcionários, comissão técnica e diretores, testaram negativo ao COVID 19! Parabenizo a todos pela conscientização e ao nosso corpo médico pelas orientações e monitoramento do nosso elenco. O momento requer muita atenção e colaboração de toda a sociedade! Vamos continuar assim! - escreveu o mandatário. O São Paulo segue se preparando para o recomeço do Campeonato Paulista, programado para o dia 30 de março. Ao contrário dos seus três rivais, o Tricolor não joga outras competições e, portanto, não está incluído nas transferências de partidas para o Rio de Janeiro.