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futebol

Após período de folgas, São Paulo não tem novos casos positivos de Covid-19

Elenco do Tricolor passou por exames na última terça-feira, sem novos infectados. Apenas o zagueiro Diego Costa e o atacante Galeano, esse por precaução, seguem afastados...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:51

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 15:51
Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira (24), no CT da Barra Funda, se preparando para esse período sem jogos, já que o Campeonato Paulista está paralisado pelo menos até o dia 30 de março devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.
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Com isso, na semana passada, alguns jogadores do elenco tiveram folga e voltaram aos treinamentos na última terça-feira, quando foram realizados novos testes do novo coronavírus.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021Nenhum jogador testou positivo para a doença assim como a comissão técnica. Sendo assim, o São Paulo segue sem ter novos casos mesmo em um período de quatro dias onde a maioria do elenco não esteve no controle do CT da Barra Funda. O fato foi comemorado pelo presidente Julio Casares em seu Instagram.- Depois de quase 4 dias de folga, atletas, funcionários, comissão técnica e diretores, testaram negativo ao COVID 19! Parabenizo a todos pela conscientização e ao nosso corpo médico pelas orientações e monitoramento do nosso elenco. O momento requer muita atenção e colaboração de toda a sociedade! Vamos continuar assim! - escreveu o mandatário. O São Paulo segue se preparando para o recomeço do Campeonato Paulista, programado para o dia 30 de março. Ao contrário dos seus três rivais, o Tricolor não joga outras competições e, portanto, não está incluído nas transferências de partidas para o Rio de Janeiro.
Se nada mudar, a equipe de Crespo volta a campo no dia 31, quando enfrenta o Ituano, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

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