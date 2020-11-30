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Após pergunta de jornalista mulher, Jorge Jesus dá resposta machista: 'Você não sabe o que é qualidade'

Repórter Rita Latas, da emissora "SPORT TV", de Portugal, falou sobre qualidade de jogo do Benfica ter ficado aquém do esperado e ex-treinador do Flamengo discordou...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 18:56
Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
O técnico Jorge Jesus foi tema de repercussão após a vitória do Benfica sobre o Marítimo, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Português, mas não de maneira positiva. Após receber uma pergunta de uma jornalista mulher, que falou sobre a qualidade de jogo dos Encarnados ter ficado aquém do esperado, o treinador respondeu com uma fala machista.placeholder- Não tenho a mesma opinião que você, mas também é natural que você não saiba o que é muita qualidade de futebol - disse Jorge Jesus após a pergunta da repórter Rita Latas, da emissora "SPORT TV", de Portugal. O Benfica venceu a equipe da Ilha da Madeira por 2 a 1 de virada, após sair atrás no placar. O gol da equipe de Funchal saiu após erro de Otamendi e a virada foi graças ao talento individual de Everton Cebolinha, que marcou um gol e deu uma assistência.

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