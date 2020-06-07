Após perder Werner, Liverpool pergunta por Adama Traoré

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

Após perder a disputa com o Chelsea por Timo Werner, o Liverpool deve se lançar na busca por Adama Traoré, de acordo com o “The Mirror”. O atacante do Wolverhampton chegaria em Anfield para compor elenco, mas é uma peça que Klopp acredita ser necessária em seu plantel. Embora não haja propostas, o time de Nuno Espírito Santo não irá liberar o jogador facilmente, pois a equipe também corre risco de perder Raúl Jiménez no setor ofensivo.

A principal característica que chama atenção do técnico alemão é a velocidade do atleta de 24 anos O jogador, que tem seis gols e 10 assistências na temporada, poderia entrar em um sistema de rotatividade com Mané ou Salah .e manter a qualidade técnica dos 11 titulares.