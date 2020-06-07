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futebol

Após perder Werner, Liverpool pergunta por Adama Traoré

Jurgen Klopp se interessa pelo futebol do atacante do Wolverhampton por conta de sua velocidade. Jogador tem contrato até 2023 e negociação não promete ser fácil...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 11:21

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 11:21

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP
Após perder a disputa com o Chelsea por Timo Werner, o Liverpool deve se lançar na busca por Adama Traoré, de acordo com o “The Mirror”. O atacante do Wolverhampton chegaria em Anfield para compor elenco, mas é uma peça que Klopp acredita ser necessária em seu plantel. Embora não haja propostas, o time de Nuno Espírito Santo não irá liberar o jogador facilmente, pois a equipe também corre risco de perder Raúl Jiménez no setor ofensivo.
A principal característica que chama atenção do técnico alemão é a velocidade do atleta de 24 anos O jogador, que tem seis gols e 10 assistências na temporada, poderia entrar em um sistema de rotatividade com Mané ou Salah .e manter a qualidade técnica dos 11 titulares.
Traoré possui contrato até 2023, o que faz com que o Wolves tenha controle da situação e não precise correr por uma negociação. Além disso, a equipe segue na disputa por uma vaga na próxima Liga Europa e não pode ver a qualidade do seu elenco caindo de uma forma avassaladora. Em tempos de crise, deve-se aguardar e observar a manobras dos Reds.E MAIS:Marlos marca dois gols e comanda vitória do Shakhtar no UcranianoNapoli busca a contratação de Osimhen, do LilleSem o atacante Haaland, Dortmund derrota o Hertha BerlinPedro, do Chelsea, se oferece ao Valencia, diz jornal E MAIS:

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